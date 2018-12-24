Совет министров Эфиопии подготовил проект космической политики страны

Аддис-Абеба, , 14:10 — REGNUM Совет министров Эфиопии на своем внеочередном заседании обсудил ряд предложенных изменений во внутренней политике и законодательстве и принял решение по разработке законопроектов о космической политике Эфиопии, о создании центра идеологической обработки Конституции и Федерализма и восстановлении независимого национального агентства новостей. Об этом сообщило 23 декабря эфиопское информационное агентство FanaBC.

Совмин Эфиопии рассмотрел законопроект о создании космической политики Эфиопии, приняв решение, что политика в области космических исследований должна быть согласована с направлением экономических структурных преобразований в стране, и постановил, что законопроект должен вступить в силу в 2019 году.

Совет также одобрил законопроект о воссоздании эфиопского национального агентства новостей, вступление в силу которого позволило бы агентству иметь институциональную автономию и распространять объективную и независимую информацию.

Совет Министров обсудил проект создания исследовательского центра по вопросам федерализма, деятельность которого будет направлена на повышение осведомленности граждан о федерализме и усиление чувства толерантности как неотъемлемой части национальных ценностей. Кроме того, обсуждался ряд вопросов по теме создания ассоциаций гражданского общества, однако четкого решения по этому законопроекту Совет министров принять не смог.