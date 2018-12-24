Страны Африканского Рога осудили террористические атаки в Могадишо

Аддис-Абеба, , 13:03 — REGNUM Межправительственное управление по вопросам развития (МОВР) Африканского Союза опубликовало пресс-релиз, в котором назвало убийство мирных жителей, нескольких солдат и журналистов в результате серии взрывов в Сомали бесчеловечной террористической акцией «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). МОВР от лица народов стран Африканского Рога заявило, что храбрость погибших людей и тот вклад, который они вносили в защиту общечеловеческих ценностей от темных сил экстремизма, запомнятся надолго и будут вдохновлять целое поколение молодых африканцев в будущем. Об этом сообщил 23 декабря эфиопский новостной ресурс ENA.

Исполнительный секретарь МОВР Махбуб Маалим подчеркнул, что страны-члены МОВР выражают свою поддержку народу и федеральному правительству Сомали, осуждающим этот ужасный акт террора, и искренние соболезнования семьям погибших, а также желают скорейшего выздоровления раненым.

Г-н Маалим добавил, что в этот критический для Сомали момент страны Африканского Рога подтверждают свою неизменную приверженность поддержке народа и правительства Сомали в их усилиях в борьбе с терроризмом с помощью существующих региональных и континентальных механизмов.