Волкер назвал условия своего визита в Москву

Москва, , 10:51 — REGNUM Специальный представитель США на Украине Курт Волкер намерен приехать в Россию в 2019 году. Однако это произойдёт только при условии, если Москва освободит арестованные в Чёрном море экипажи моряков с трёх украинских военных кораблей. Об этом сообщает телеканал «1+1».

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Волкер, который планировал посетить Москву в декабре 2018 года, пояснил, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Спецпредставитель США на Украине считает, что обязан поступить так же.

«Надеюсь, что сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят», — приводит слова Волкера телеканал.

Дипломат выразил надежду, что задержанных за нарушение российской границы украинских моряков освободят до Рождества.

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«Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли», — заявил Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября два бронекатера и буксир ВМС Украины устроили провокацию в Чёрном море. Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, за что и были задержаны российскими пограничниками. По решению суда все 24 члена экипажей, среди которых были двое сотрудников СБУ, были арестованы на два месяца. В настоящее время они находятся в одном из СИЗО Москвы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

В Кремле заявили о готовности обсуждать вопрос обмена украинских моряков, однако, как заявил 20 декабря на большой итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, его можно будет решать только после завершения расследования.

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