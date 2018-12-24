«Армия национального освобождения Колумбии» приостановила свою деятельность

Богота, , 13:10 — REGNUM 23 декабря повстанческая группировка «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) в одностороннем порядке объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в связи с рождественскими праздниками.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на официальное заявление с электронного портала АНО, перерыв в активной деятельности группировки продлится до 3 января; он делается, чтобы привнести атмосферу спокойствия в Колумбии на время празднований Рождества и Нового Года.

Центральное командование партизан подчеркнуло, что оно остаётся привержено поиску политического решения конфликта с правительством Колумбии и в этой связи призвало власти страны направить в Гавану делегацию переговорщиков.

Также руководство АНО вновь заявило, что оно не выйдет из переговоров и при содействии колумбийского общества и международного сообщества продолжит стремиться к обеспечению непрерывности переговорного процесса, целью которого является установление мира.

Правительство Ивана Дуке, в свою очередь, придерживается собственных условий: не возобновлять переговоры с повстанцами до тех пор пока те не прекратят вооружённую борьбу и не перестанут похищать людей.