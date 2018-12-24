Кубинский парламент приступил к обсуждению проекта новой конституции

Гавана, , 11:37 — REGNUM Кубинский парламент приступил к анализу и оценке составленного при содействии населения Острова проекта новой конституции республики, который будет вынесен на всенародное голосование 24 февраля 2019 года.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», на этой неделе более 600 депутатов Ассамблеи народной власти (парламент Кубы) приняли участие в работе комиссий для решения двух основных задач: анализа экономической ситуации на Кубе и обсуждения конституционной реформы. Ранее, с августа по ноябрь велись народные обсуждения проекта новой конституции, предназначенные для того чтобы граждане страны выразили своё мнение по содержанию законопроекта. «Данное заседание имеет историческое значение ввиду соглашений, которые нам предстоит принять», — заявил председатель Национальной ассамблеи Эстебан Ласо.

В заседании на правах депутата принял участие бывший председатель Государственного Совета Кубы, ныне — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро. В качестве председателей выступили председатель парламента Эстебан Ласо и глава государства Мигель Диас-Канель.

В соответствии с повесткой, сначала депутаты проанализировали и обсудили итоги 2018 года для кубинской экономики, а также планы экономического развития Острова на следующий год, а затем приступили к рассмотрению изменений, внесённых в новый проект национальной конституции. Сообщается, что рядовые кубинцы внесли более 783 тысяч предложений по изменению текста проекта Основного закона страны, одобренного парламентом в июле и затем переданного на всенародное обсуждение.

В проекте конституции социализм провозглашается в качестве единственно возможной на Кубе политической системы. Также сообщается, что проект предполагает учреждение поста премьер-министра.