Назначен новый министр строительства Республики Крым

Симферополь, , 10:43 — REGNUM Михаил Храмов назначен на должность министра строительства и архитектуры Республики Крым. Соответствующий указ 24 декабря подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«Назначить Храмова Михаила Михайловича на государственную должность Республики Крым — министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Сергей Кононов, который занимал пост министра строительства и архитектуры ранее, ушел с должности по собственному желанию 10 декабря. Он работал в правительстве с 2014 года и являлся одним из чиновников-«долгожителей». Михаил Храмов работал в должности замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.