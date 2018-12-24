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Назначен новый министр строительства Республики Крым

Политика

Сергей Кононов покинул пост 10 декабря

Симферополь, 24 декабря 2018, 10:43 — REGNUM  Михаил Храмов назначен на должность министра строительства и архитектуры Республики Крым. Соответствующий указ 24 декабря подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«Назначить Храмова Михаила Михайловича на государственную должность Республики Крым — министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Сергей Кононов, который занимал пост министра строительства и архитектуры ранее, ушел с должности по собственному желанию 10 декабря. Он работал в правительстве с 2014 года и являлся одним из чиновников-«долгожителей». Михаил Храмов работал в должности замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.

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