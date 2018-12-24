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«Единая Россия» побеждает на выборах в подмосковном городе

Политика

«Единая Россия» набирает 42,7% голосов

«Единая Россия» побеждает на выборах в подмосковном городе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Красногорск, 24 декабря 2018, 10:39 — REGNUM  «Единая Россия» лидирует на выборах Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области. Предварительные данные опубликованы 24 декабря на сайте Избирательной комиссии Подмосковья.

«Единая Россия» набирает 42,7% голосов. На втором месте КПРФ — 22,19%. За третье место развернулась борьба: у Партии пенсионеров — 9,63%, ЛДПР — 9,49%, «Справедливой России» — 8,51%. Последнее место занимает партия «Яблоко» — 1,92%.

Всего на выборах работали семь окружных избирательных комиссий. В одной из них, ОИК №7, первое место заняли коммунисты, опередившие единороссов. Ещё в трёх ОИК борьба между этими двумя партиями была плотной, но первенствовала ЕР. Отрыв обеспечили три комиссии, где «Единая Россия» получила 54−57% голосов.

Голосование проходило 23 декабря. Данные выборы являются последними в регионе в 2018 году.

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