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Депутаты и мэр Новосибирска разошлись в вопросе ограничения полномочий

Политика

Анатолий Локоть предлагал ограничить полномочия мэра Новосибирска двумя сроками подряд, депутаты не стали принимать изменения в Устав города

Новосибирск, 24 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Депутаты Горсовета Новосибирска на сессии сегодня, 24 декабря, не приняли изменения в Устав города, ограничивающие полномочия мэра двумя сроками подряд, несмотря на то, что проект решения выносился на голосование дважды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в октябре 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с инициативой ограничить полномочия градоначальника двумя сроками подряд, аргументировав это тем, «что в современных условиях регулярная смена власти необходима».

Как сообщает «Континента Сибирь», в первый раз для внесения изменений в устав не хватило трех голосов: «за» проголосовали 27 человек их необходимых 34. Спикер Совета депутатов Новосибирска предложил проголосовать ещё раз. При повторном голосовании достаточного количества голосов также не удалось набрать — изменения поддержали 28 человек.

Таким образом, документ вернётся в комиссию по уставу для доработки.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут осенью 2019 года — полномочия действующего главы муниципалитета Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года. В 2014 году на досрочных выборах главы Новосибирска явка избирателей составила 32,59%.

Тем временем поднимавшийся ранее вопрос о втором туре выборов мэра Новосибирска депутаты обсуждать не стали — 25 декабря должны пройти публичные слушания по этой теме.

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Выборы мэра Новосибирска в 2019 году
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