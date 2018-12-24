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Мексика обеспечит защиту мигрантам, просящим убежище в США

Политика

Мексиканское правительство ищет способы обеспечить права мигрантов из Центральной Америки

Мексика обеспечит защиту мигрантам, просящим убежище в США
Осторожно экономические беженцы. США

Мехико, 24 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что по гуманитарным соображениям мигрантам из стран Центральной Америки будет разрешено вернуться на территорию республики на время рассмотрения их дела в США.

Специалист по правовым вопросам мексиканского МИДа Алехандро Альдай заявил: «Мексика уважает суверенное право США проводить собственную миграционную политику, однако, в свою очередь, и Мексика, тоже как суверенное государство, намерена на основании Конституции и Закона об иммиграции применить национальное законодательство, чтобы принять и разместить не являющихся гражданами Мексики мигрантов, столкнувшихся с миграционным процессом в США».

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на Альдая, основной целью мексиканского правительства является обеспечение защиты иностранных лиц, столкнувшихся с миграционной процедурой и подвергающихся выдворению американским правительством.

Поверенный в делах Мексики в США Хосе Антонио Сабальгойтиа, в свою очередь, обозначил, что мексиканская сторона гарантирует, что иностранцы, получившие повестку для явки к миграционному судье, будут в полной мере пользоваться правами и свободами, предусмотренными мексиканской Конституцией.

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Зарубежная хроника
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