Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:02:54 МСК

Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд

Политика

Облигации должны помочь энергетическому сектору страны

Исламабад, 24 декабря 2018, 10:44 — REGNUM  Министр финансов Пакистана Асад Умар объявил о том, что с консорциумом исламских банков была достигнута договоренность о выпуске совместных облигаций под названием Pakistan Musharqa Sukuk.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, консорциум исламских банков в Пакистане, в который входят Meezan Islamic Bank, Bank Islamic Pakistan, Faysal Bank Limited, MCB Islamic Bank, Dubai Islamic Bank и Al-Baraka Bank, согласился помочь правительству с финансированием энергетического сектора. Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Средства, полученные благодаря продаже облигаций на открытом рынке, будут использованы для выведения государственных энергетических компаний из долгового кризиса. В целях координации действий по выпуску облигаций в Государственном банке Пакистана будет создана специальная комиссия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить