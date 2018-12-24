Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд

Исламабад, , 10:44 — REGNUM Министр финансов Пакистана Асад Умар объявил о том, что с консорциумом исламских банков была достигнута договоренность о выпуске совместных облигаций под названием Pakistan Musharqa Sukuk.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, консорциум исламских банков в Пакистане, в который входят Meezan Islamic Bank, Bank Islamic Pakistan, Faysal Bank Limited, MCB Islamic Bank, Dubai Islamic Bank и Al-Baraka Bank, согласился помочь правительству с финансированием энергетического сектора. Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Средства, полученные благодаря продаже облигаций на открытом рынке, будут использованы для выведения государственных энергетических компаний из долгового кризиса. В целях координации действий по выпуску облигаций в Государственном банке Пакистана будет создана специальная комиссия.