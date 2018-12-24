Сирийские курды призвали международное сообщество защитить их от Турции

Дамаск, , 10:38 — REGNUM Национальный совет Курдистана в Сирии осудил готовящуюся военную операцию Турции против сирийских курдов, сообщает 24 декабря Kurdistan.ru.

Также курды призвали международное сообщество не допустить возможной агрессии. Обеспокоенность совета возникла после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии.

«Внезапное решение президента США вывести войска из Сирии вызвало беспокойство и растерянность в регионе», — говорится в заявлении курдов.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп принял решение о выводе войск из Сирии, которое должно осуществиться в течение 60−100 дней. Данный факт вызвал одобрение у Турции и России, однако союзники США его не одобрили.

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