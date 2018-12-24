Глава индийской Hindustan Aeronautics: мы готовы к производству «Рафалей»

Нью-Дели, , 13:32 — REGNUM Председатель совета директоров индийской государственной авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited Ар Мадхван заявил, что компания готова к производству французских истребителей «Рафаль».

По сообщению индийского информационного агентства «Амар Уджала», Ар Мадхван сообщил журналистам, что, если правительство примет решение о производстве французских истребителей в Индии, компания готова выполнить распоряжение.

После решения Верховного суда Индии, который не нашел коррупционной составляющей в деле о приобретении 36 истребителей у французской компании Dessault, у правительства Индии возникла возможность довести сделку до конца. Однако речь о передаче технологий и производстве истребителей индийской стороне пока не идет, так как они приобретались по «ускоренной схеме».