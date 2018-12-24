Пакистанская оппозиция: антикоррупционная служба должна быть непредвзятой

Исламабад, , 15:04 — REGNUM Хваджа Саад Рафик, один из лидеров оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», задержанный по обвинению в коррупции и позже выпущенный, выступил перед Национальной Ассамблеей (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Хваджа Саад Рафик поделился с парламентариями впечатлениями от пребывания в заключении Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба). Он отметил, что, по его сведениям, Национального бюро отчетности планирует арестовать нескольких представителей правящей партии «Движение за справедливость», чтобы доказать свою непредвзятость.

Парламентарий одобрил эти планы, назвав их правильным шагом. Несмотря на это, он объявил указ 1999 года о создании Национального бюро отчетности и его полномочиях «черным законом» и призвал всех депутатов проголосовать за его отмену.