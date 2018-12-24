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Арабские Эмираты выделят Пакистану кредит в 3 млрд долларов

Политика

Кредит будет выделен для поддержки экономического положения Пакистана

Арабские Эмираты выделят Пакистану кредит в 3 млрд долларов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вид на Дубай Марина. ОАЭ

Исламабад, 24 декабря 2018, 13:26 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за решение о предоставлении стране кредита в размере трех миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, кредит Исламабаду будет предоставлен по линии «Фонда Абу-Даби для развития». Ранее этот фонд уже выделял средства для грантов и инвестиций в пакистанскую экономику, однако помощь такого объема ОАЭ выделяют впервые.

Выделение кредита стало развитием договоренностей об экономическом сотрудничестве, достигнутых в ноябре 2018 года во время визита Имрана Хана в ОАЭ.

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Зарубежная хроника
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