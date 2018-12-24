Турция усиливает группировку войск на границе Сирии

Анкара, 24 декабря 2018, 10:23 — REGNUM Турция начала стягивать военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на границе с Сирией, сообщает DHA.
Отмечается, что в данный район прибыло около 100 военных машин, которые доставили танки, артиллерийские орудия и спецназ. При этом часть техники осталась на территории Турции, а часть была переброшена в приграничные сирийские районы, которые были взяты под контроль во время операции «Щит Ефрата» в 2016 году.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Отметим, что Эрдоган неоднократно заявлял о полной готовности Вооруженных сил Турции к военной операции восточнее реки Евфрат против отрядов сирийских курдов.
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