Избирательная компания в ДР Конго остановлена из-за столкновений

Киншаса, , 13:14 — REGNUM Вооруженные столкновения между сторонниками оппозиции и полицейскими подразделениями произошли в столице ДРК (Демократическая Республика Конго) вследствие того, что губернатор местной провинции отдал распоряжение о прекращении проведения избирательной кампании в Киншасе.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, губернатор Андре Кимбута принял данное решение в связи с произошедшими в стране беспорядками, в результате которых было убито семеро человек и сожжено около 1000 урн для голосования.

В Киншасе столкновения произошли вскоре после того, как было объявлено о переносе даты всеобщих выборов. Данный шаг властей возмутил одного из кандидатов в президенты Мартина Фаюлу.

Силы безопасности использовали слезоточивые гранаты, резиновые пули, для того чтобы разогнать демонстрации сторонников Фаюлу, отстаивавших право кандидата на продолжение проведения кампании.

Губернатор Кимбута отметил, что кандидаты могут теперь вести предвыборную кампанию лишь посредством СМИ.