Международный уголовный суд обеспокоен растущей напряженностью в ДР Конго

Киншаса, , 10:27 — REGNUM Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда предупредила о том, что будут приняты незамедлительные меры в случае совершения очередных политических убийств в Демократической Республики Конго (ДРК).

Бенсуда сообщила о том, что представители Международного уголовного суда (МУС) внимательно следят за ситуацией в ДРК, и призвала конголезских политиков к недопущению возникновения беспорядков в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в различных районах страны уже семеро человек стали жертвами вооруженных столкновений между сторонниками оппозиции и органами безопасности.

Инцидент произошел после того, как Независимая национальная избирательная комиссия объявила о переносе даты проведения всеобщих выборов в стране на 30 декабря этого года.

Конголезские политики разделились во мнениях относительно принятого комиссией решения. По мнению одной из сторон, подобный шаг является признаком того, что выборы президента ДРК будут сопровождаться массовыми фальсификациями.