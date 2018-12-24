Эфиопия намерена реформировать налоговую систему

Аддис-Абеба, , 21:02 — REGNUM Аданех Абеббе, которая заняла пост министра по доходам и сборам Эфиопии в октябре 2018 года, заявила о необходимости перестроить налоговую систему страны, чтобы эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, разрушающими всю экономическую систему. Министр заявила об этом, выступая в рамках ежегодной национальной кампании, направленной на повышении налоговой осведомленности населения Эфиопии. Данная кампания под лозунгом «Выполнение обязательств и отстаивание своих прав» была официально запущена премьер-министром Абием Ахмедом в ходе его выступления на заседании Комиссии Африканского Союза. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopian Reporter.

В текущем финансовом году в Эфиопии целевой доход, полученный от налогообложения, составил 7,5 млрд долларов. А в 2017 году был зафиксирован дефицит налоговых поступлений в размере 1,7 млрд долларов главным образом из-за массовых беспорядков по всей стране. По словам г-жи Абеббе, существование теневой экономики и ее неправильная оценка, незаконный отток финансов за рубеж и контрабанда являются благоприятной почвой для финансирования продолжающихся вооруженных конфликтов в Эфиопии.

Для быстрого решения критических вопросов налоговой системы была сформирована новая министерская рабочая группа из различных ведомств страны: министерство по доходам и сборам, министерство финансов, Национальный банк Эфиопии и другие ведомства. Эти рабочие группы должны будут подготовить проекты и планы, в соответствии с которыми и будет реализована реструктуризация налоговой системы.