Эфиопия создаст фондовый рынок к 2020 году

Аддис-Абеба, , 12:42 — REGNUM Администрация премьер-министра Эфиопии опубликовала заявление правительства о намерении и готовности создать первый в истории страны фондовый рынок к 2020 году. В заявлении говорится, что Эфиопия, одна из самых быстрорастущих экономик в Африке, до сих пор не имеет фондового рынка, в то время как 29 из 54 африканских стран уже имеют собственные биржи. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Reporter.

В документе в качестве основных препятствий в финансовом секторе указываются слабая финансовая инфраструктура, ограниченное финансирование и слабая финансовая доступность. Согласно документу, увеличение объема кредитов частному сектору на 20% в год и обеспечение его справедливого распределения, а также расширение кредитного реестра для учреждений микрофинансирования являются ключевыми направлениями проекта создания фондового рынка, которые будут разработаны в 2019 году.

Земеденех Негату, председатель Фонда Fairfax Africa и сторонник создания фондового рынка, заявил, что Эфиопия на сегодняшний день является крупнейшей экономикой в мире, которая не имеет фондового рынка. «Если мы являемся частью мировой экономики, мы не должны быть уникальными в этом. Мы вступаем во Всемирную торговую организацию и только сейчас делаем много вещей, которые мы должны были сделать давным-давно. У нас ВВП больше, чем в Кении, и есть только две страны Африки южнее Сахары, которые имеют больший ВВП, чем мы — Нигерия и ЮАР. Я думаю, что пришло время. У нас есть компании, готовые для участия в листинге на фондовой бирже» — сказал г-н Негату.

Г-н Негату сообщил, что фондовая биржа может быть зарегистрирована частным сектором, но регулирование должно осуществляться правительством. По его словам, на фондовой бирже может быть зарегистрировано от 50 до 70 местных компаний.

Всемирный банк собирается предоставить правительству Эфиопии техническую помощь в создании фондового рынка. Тем не менее, некоторые финансовые эксперты сомневаются в том, что фондовая биржа в Аддис-Абебе может быть создана к 2020 году.