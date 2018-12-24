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Япония предоставит Индии кредит в размере 66,7 млрд рупий

Политика

Индия получит кредит от Японии в размере 66,7 миллиарда рупий для осуществления проектов в области развития

Нью-Дели, 24 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Посол Японии в Индии Кендзи Хирамацу и секретарь департамента внешнеэкономических связей министерства финансов Индии К. С. Мохапатра подписали договор, согласно которому Япония предоставит Индии кредит в размере 66,7 миллиарда рупий (около 65 млрд рублей).

Сообщается, что данная финансовая помощь разделяется на три части, в зависимости от проектов развития.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», первая часть кредита будет направлена на строительство системы метро в Ченнаи.

Вторая часть — на поддержку фермеров, производящих молочную продукцию в Индии.

Сообщается, что третья часть финансовой помощи будет направлена на осуществление целей устойчивого развития Индии к 2030 году. Это подразумевает осуществление различных проектов развития в социальном секторе.

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Зарубежная хроника
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