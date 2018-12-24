Япония предоставит Индии кредит в размере 66,7 млрд рупий

Нью-Дели, , 10:30 — REGNUM Посол Японии в Индии Кендзи Хирамацу и секретарь департамента внешнеэкономических связей министерства финансов Индии К. С. Мохапатра подписали договор, согласно которому Япония предоставит Индии кредит в размере 66,7 миллиарда рупий (около 65 млрд рублей).

Сообщается, что данная финансовая помощь разделяется на три части, в зависимости от проектов развития.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», первая часть кредита будет направлена на строительство системы метро в Ченнаи.

Вторая часть — на поддержку фермеров, производящих молочную продукцию в Индии.

Сообщается, что третья часть финансовой помощи будет направлена на осуществление целей устойчивого развития Индии к 2030 году. Это подразумевает осуществление различных проектов развития в социальном секторе.