Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:41:52 МСК

Доход правящей партии Индии в 2017-18 гг. составил 10 млрд рупий

Политика

Правящая партия Индии обнародовала свой доход за 2017-18 финансовый год

Нью-Дели, 24 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Согласно официальному сообщению организации Ассоциация за демократические реформы, доход Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) за 2017−2018 финансовый год составил примерно 10 млрд. рупий (9.8 миллиардов рублей). За этот период правящая партия Индии потратила 74% от объявленной суммы.

Сообщается, что доходы правящей партии снизились по сравнению с 2016−17 финансовым годом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главная оппозиционная партия Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) на сегодняшний момент не опубликовали свой аудиторский отчет.

В докладе также раскрываются доходы Партии большинства народа — «Бахуджан Самадж Парти» (БСП), которые составили 510 млн. рупий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить