Доход правящей партии Индии в 2017-18 гг. составил 10 млрд рупий

Нью-Дели, , 13:52 — REGNUM Согласно официальному сообщению организации Ассоциация за демократические реформы, доход Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) за 2017−2018 финансовый год составил примерно 10 млрд. рупий (9.8 миллиардов рублей). За этот период правящая партия Индии потратила 74% от объявленной суммы.

Сообщается, что доходы правящей партии снизились по сравнению с 2016−17 финансовым годом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главная оппозиционная партия Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) на сегодняшний момент не опубликовали свой аудиторский отчет.

В докладе также раскрываются доходы Партии большинства народа — «Бахуджан Самадж Парти» (БСП), которые составили 510 млн. рупий.