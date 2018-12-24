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Назарбаев принес соболезнования народу Индонезии в связи с жертвами цунами

Политика

Число жертв цунами достигло 280 человек

Назарбаев принес соболезнования народу Индонезии в связи с жертвами цунами
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 24 декабря 2018, 10:04 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил главе Индонезии Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами цунами у берегов Зондского пролива, сообщили 24 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

«Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 г. ряд прибрежных районов Индонезии пострадал из-за цунами. По последним данным, в результате удара стихии погибли 280 человек.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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