Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не собирается в отставку

Магас, , 09:52 — REGNUM Уходить в отставку в ближайшее время глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не намерен. Если это когда-нибудь произойдет, то лишь по решению президента, а не под влиянием оппозиции. Такое заявление сделал Евкуров в ходе пресс-конференции в Магасе 22 декабря.

Он напомнил, что слухи о его отставке стали появляться еще в 2008 году, «сразу через полгода, когда он стал во главе Ингушетии».

«Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы», — заявил Евкуров.

При этом он отметил, что уходить с поста главы республики под давлением оппозиционеров, поддавшись их неконструктивной критике, он не намерен. Перед властями Ингушетии стоят «важные задачи, исполнение которых нужно продолжить», считает Евкуров. Среди таких задач он назвал укрепление единства, налаживание конструктивного диалога между обществом и властью.

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Напомним, Юнус-Бек Евкуров был назначен главой Ингушетии в октябре 2008 года. На второй срок в 2013 году его уже избирало Народное собрание республики из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 году региональный парламент вновь избрал Евкурова главой Ингушетии.