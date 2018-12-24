Ирландия выделила финансовые средства на развитие Танзании

Додома, , 09:51 — REGNUM Ирландия выделила средства на различные проекты развития Танзании через организацию TradeMark East Africa (TMEA). Об этом сообщает газета Nipashe.

По данным издания, Ирландия выделила более 10 миллиардов танзанийских шиллингов (3,76 миллионов евро) на осуществление различных проектов, проводимых TMEA в Восточной Африке.

Об этом было объявлено на церемонии вручения документов в офисе TradeMark в Дар-эс-Саламе, на которой присутствовали посол Ирландии в Танзании Пол Шерлок, исполнительный директор танзанийской ветви TMEA Джон Уланга.

Посол Шерлок заявил, что они уверены в правительстве Танзании и ее президенте Джоне Магуфули, именно поэтому они продолжают выдачу помощи стране.

Средства выделены на улучшение бизнес-среды в Танзании и обеспечение необходимого количества урожая в сельскохозяйственном секторе.

В свою очередь, Уланга поблагодарил Ирландию за материальную помощь и приложение усилий в улучшение условий для торговли и пообещал использовать эти средства строго по назначению.

TMEA — негосударственная организация экономического развития в странах Восточноафриканского сообщества (ВАС).