Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Москва, , 09:41 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля

Президент России отметил авторитет президента Азербайджана как опытного политика среди соотечественников и за рубежом, а также высокого оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

«Конструктивный двусторонний диалог и тесная совместная работа будут продолжаться», — выразил надежду глава Российского государства и пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Справка ИА REGNUM.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года. Он является четвертым президентом Азербайджанской Республики. Его президентство началось в 2003 году, после чего ещё трижды (2008, 2013, 2018) Ильхам Алиев был избран на пост президента Азербайджана.

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