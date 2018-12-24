Военную разведку Египта возглавил новый руководитель

Каир, , 09:39 — REGNUM В управлении военной разведки Египта произведены кадровые изменения в руководящем составе. Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер. Об этом со ссылкой на два источника в структурах безопасности 23 декабря сообщило агентство Reuters.

Что стало причиной смены руководства, не уточняется. Однако издание напомнило, что за последние несколько лет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси сменил несколько высокопоставленных чиновников в министерстве обороны, внутренних дел и управлении общей разведки.

В частности, на должность руководителя управления общей разведки Египта в июне 2018 года был назначен генерал-майор Аббас Камель.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Египта уволил главу разведки и губернатора Северного Синая