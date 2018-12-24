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Военную разведку Египта возглавил новый руководитель

Политика

О причинах кадровых перестановок не сообщается

Каир, 24 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  В управлении военной разведки Египта произведены кадровые изменения в руководящем составе. Вместо Мухаммеда аш-Шахата пост главы ведомства займёт генерал-майор Халед Мегавер. Об этом со ссылкой на два источника в структурах безопасности 23 декабря сообщило агентство Reuters.

Что стало причиной смены руководства, не уточняется. Однако издание напомнило, что за последние несколько лет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси сменил несколько высокопоставленных чиновников в министерстве обороны, внутренних дел и управлении общей разведки.

В частности, на должность руководителя управления общей разведки Египта в июне 2018 года был назначен генерал-майор Аббас Камель.

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Политическая жизнь Египта
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