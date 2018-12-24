Ряд муниципалитетов Китая запретил рождественские украшения — СМИ

Пекин, , 09:36 — REGNUM Муниципальные власти по меньшей мере четырех китайских городов запретили развешивать рождественские украшения, сообщает 24 декабря Associated Press.

Официальные лица сделали соответствующее предупреждения для местных католических храмов. Как отмечают эксперты, данная тенденция стала набирать обороты после того, как председателем КНР стал Си Цзиньпин.

Напомним, христианская вера не является традиционной для Китая, несмотря на то, что здесь имеются общины католиков, подавляющее большинство населения страны не разделяет подобные верования.

Ситуация также носит и политический характер: в последние годы обострилось противостояние между Пекином и Ватиканом за право назначение церковного руководства.

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