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В Россию вернулись из Сирии более 150 зенитчиков ЦВО

Политика

В Новосибирск военнослужащие зенитно-ракетного полка прилетели после трехмесячного нахождения в Сирийской Арабской Республике

Новосибирск, 24 декабря 2018, 09:21 — REGNUM  Из Сирии возвратились более 150 зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивавших прикрытие российских военных объектов на территории республики. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что в Новосибирск военнослужащие зенитно-ракетного полка ЦВО прилетели после трехмесячного нахождения в Сирийской Арабской Республике. В России воинов встретили представители руководства округа, а также местные власти, ветеранские и общественные организации и родственики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Чечню к месту постоянной дислокации вернулся выполнявший задачи на территории Сирии батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

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Война в Сирии
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