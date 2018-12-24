В Россию вернулись из Сирии более 150 зенитчиков ЦВО

Новосибирск, , 09:21 — REGNUM Из Сирии возвратились более 150 зенитчиков Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивавших прикрытие российских военных объектов на территории республики. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что в Новосибирск военнослужащие зенитно-ракетного полка ЦВО прилетели после трехмесячного нахождения в Сирийской Арабской Республике. В России воинов встретили представители руководства округа, а также местные власти, ветеранские и общественные организации и родственики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Чечню к месту постоянной дислокации вернулся выполнявший задачи на территории Сирии батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

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