Гордиевы узлы Дональда Трампа в Сирии

Станислав Тарасов, , 09:17 — REGNUM

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на должностное лицо в Пентагоне, президент США Дональд Трамп подписал указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Источник телеканала обозначил, что в нем изложены сроки и порядок вывода американских военных из Сирии, но об этом пока публично не сообщается. Предположительно, уход займет от 60 до 100 дней, что, по словам исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни, «является конечным результатом двухлетней работы Трампа». Известно также, что накануне в Вашингтоне проводились срочные совещания по вопросу времени и скорости вывода войск.

«Это взволновало весь Вашингтон, — говорил председатель комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер. — Очень трудно представить, что президент проснулся и принял такое решение (о выводе войск из Сирии — С.Т.) без предварительного обсуждения и подготовки». Однако Трамп отказался от принятой в таких случаях процедуры: он не выступил с речью, не сделал запрос в конгресс, не проводил консультации с Советом национальной безопасности США. Так что внешне попахивает какой-то «революционной чревычайщиной». Но это не совсем так. Достоверно известно, что еще 14 декабря Трамп о своем решении конфиденциально сообщил лично президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После чего, когда 19 декабря, в день празднования памяти святителя Николая Чудотворца президент США сделал официальное заявление, в ночь с 22 на 23 декабря Анкара перебросила свои вооружения на границу с Сирией ближе к городу Манбидж, где находятся американские военные.

Ранее Эрдоган говорил, что решение Вашингтона о выводе войск заставило Турцию подождать некоторое время с проведением новой операции в Сирии, уточнив, что Анкара «будет прорабатывать новый план по уничтожению курдских формирований «Силы народной самообороны» и террористов экстремистской группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Состоялся телефонный разговор Трампа с Эрдоганом. «Я долго и продуктивно говорил по телефону с президентом Турции. Мы обсуждали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда», — заявил американский лидер. В этой связи некоторые проправительственные турецкие издания утверждают, что «на решение Трампа главное влияние оказал Эрдоган». Но газета Birgün считает, что «пока невозможно оценить то, какое влияние на решение о выводе американских военных из Сирии оказали переговоры Анкары и США, Белый дом сказал, что это не так».

Более конкретно процесс вывода американских войск из Сирии будет обсуждаться в Вашингтоне во время визита туда главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Он намечен на 8 января 2019 года. «Момент очень деликатный», — отмечает директор программы по Ближнему Востоку Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джон Альтерман, подчеркивая, что решение о выводе войск было принято как раз тогда, когда «государственный департамент США одобрил поставку в Турцию противоракетных комплексов Patriot, не снимая требование к Анкаре отказаться от покупки российских С-400». Так что же, Трамп ставит точку на четырехлетней операции американской армии в Сирии? Или речь нужно вести о чем-то другом? Как считает китайское издание «Цзефан Жибао», решение президента США может оказать тройной эффект.

Во-первых, вывод такого «ничтожного количества солдат» (две тысячи человек) не окажет решающего влияния на ситуацию в Сирии. Даже если американцы и уйдут, авиаудары продолжатся, особого ущерба борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это не принесет. Во-вторых, вероятно, влияние Москвы в Сирии (и на Ближнем Востоке) при этом возрастет, влияние Вашингтона продолжит уменьшаться. В-третьих, вывод американских войск может привести либо к разделению возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо к ее реорганизации. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что решение Трампа вызывает у него «глубокое сожаление». Наконец, эксперты предполагают, что новое «офшорное» балансирование Вашингтона повышает автономность России, Турции и Ирана в регионе, а значит, в будущем соперничество и «большая игра» будут проходить более жестче.

Birgün призывает «оценивать процесс в целом», и «важно не то, будут ли две тысячи военных США выведены за 24 часа, за шесть месяцев или же сколько военных будет выведено». Важно то, откажутся ли США от позиции игрока в Сирии и в регионе. Но пока можно перевести дух и внимательно оглядеться. Несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряло почти все свои территории и так называемый «халифат» распался, эта организация, согласно подсчетам Пентагона, еще располагает 17 тысячами боевиков. Ирония в том, что за десять минут до того, как Трамп объявил о «победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», боевики взяли на себя ответственность за удары по городу Ракка.