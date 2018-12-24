Washington Post: Непобедимость военных США в прошлом

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM После холодной войны в США считали, что нет другой страны, которая могла бы сравниться с ними в военной мощи и технологическом лидерстве. Тем не менее благодаря своим программам модернизации вооруженных сил, а также успехам Ирана и Северной Кореи существует риск, что американские военные останутся «в хвосте», пишет Роберт Дж. Самуэльсон в статье для The Washington Post.

Боевой потенциал США, отмечает автор, снижается по двум ключевым направлениям: способности сдерживать противника от агрессии, которая будет затрагивать американские интересы, а также возможности вести войны и добиваться успехов для защиты все тех же интересов. В частности, на это указывают авторы доклада Комиссии по выработке национальной стратегии обороны — группы гражданских экспертов и отставных военных. Так, они отметили, что Россия и Китай «обладают точечным оружием, интегрированными системами ПРО, крылатыми и баллистическими ракетами, а также самыми современными средствами ведения кибервойны и уничтожения спутников».

«Если США придется столкнуться с Россией в Прибалтике или с Китаем на Тайване, американцев может ожидать решительное военное поражение», — подчеркнули эксперты комиссии. — США достигли точки настоящего кризиса в области национальной обороны».

Коллега Самуэльсона Макс Бут обращал в одной из своих статей в The Washington Post, что Вашингтон слишком долго считал самим собою разумеющимся то, что на его стороне было превосходство в воздухе. Бут подчеркнул, что «оно больше не гарантировано».

Ослабление военной мощи США связано, по мнению автора, с тремя причинами. Во-первых, с решением других стран пойти на усиление собственных вооруженных сил. Во-вторых, изменение характера войны, в которой все большую роль начинают играть все большую роль киберсредства и другие технологии. И наконец, непродуманное сокращение финансирования затрат на оборону.

По данным комиссии, с 2010 по 2015 год затраты на оборону сократились на 26% — с $794 млрд до $586 млрд. Если исключить из расчетов затраты на Ирак и Афганистан, но сокращение составит 12% — с $612 млрд до $541 млрд. Автор связывает такое снижение затрат на оборону с необходимостью выполнять различные социальные обязательства, в том числе социальное обеспечение, бесплатную медицинскую помощь и многое другое, на что сегодня уходит до 70% затрат федерального бюджета.

А в то же самое время противники США активным образом «вооружаются». В частности, Китай недавно представил новый истребитель-невидимку J-20, тогда как благодаря наличию у Пекина все большего числа баллистических и крылатых ракет он может наносить удары по американским базам и кораблям, в том числе авианосцам. Со своей стороны, недавно в России заявили об успешном запуске сверхзвуковой ракеты с корабля. У США, подчеркивает Самюэльсон, нет средств защиты от нее.

«Звучит знакомо? Безусловно. Сложно не заметить параллелей с периодом перед Второй мировой войной, когда Англия, Франция и Саудовская Аравия позволили Адольфу Гитлеру осуществить перевооружение Германии, из-за чего изменился глобальный баланс сил», — указывает автор.

«Мы должны положить конец подрыву наших вооруженных сил, особенно в области исследований и средств ведение кибервойны, даже если это означает сокращение социальных обязательств», — добавил он, указывая, что выход США из Сирии «обесценивает слово» США.

Война, заключает автор, меняется, а вместе с ней должны меняться и сами США. в противном случае стране окажется в ситуации вооруженного конфликта, в котором она не сможет одержать победу.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп согласился с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 финансовый год до $750 млрд.

Читайте также: Трамп согласился увеличить военный бюджет США до $750 млрд — СМИ