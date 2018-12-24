Российские саперы в Лаосе очистили 40 гектаров от американских бомб

Москва, , 09:06 — REGNUM За два месяца работ в Лаосе российские военные саперы разминировали более 40 гектаров территории страны, усеянной неразорвавшимися американскими боеприпасами, оставшимися в земле со времен Индокитайской войны. Об этом пишет 24 декабря «Красная звезда».

В ходе работ специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ обнаружили и обезвредили более ста взрывоопасных предметов и приступили к обучению лаосских специалистов.

«Из-за несовершенства взрывателей суббоеприпасы американских авиабомб часто не взрывались, фактически превращаясь в противопехотные мины», — говорится в статье.

Специалисты сообщили, что для упрощения послевоенного поиска неразорвавшиеся кассетные боеприпасы покрывались разноцветными красками, однако это сыграло злую шутку с лаосскими детьми, которые зачастую подбирали опасные «шарики».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Лаоса Тянсамон Тяннялат обсудили вопрос гуманитарного разминирования территорий республики от неразорвавшихся боеприпасов.

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