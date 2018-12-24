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СМИ: делегации сирийских курдов прибыли в Москву

Политика

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СМИ: делегации сирийских курдов прибыли в Москву
Курдистан

Дамаск, 24 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  Две делегации, представляющие Демократические силы Сирии, прибыли в Москву для переговоров с официальными лицами России, сообщает 24 декабря Al Arabia со ссылкой на источник.

«В Москву прибыли две курдские делегации, одна из которых проведет встречу с представителями российского министерства иностранных дел», — подчеркивает источник.

Несмотря на то, что представители сирийских курдов не дают подробностей переговоров, они подтвердили факт наличия дипломатов в Москве.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем решении вывести американские войска из Сирии, данное решение встретило поддержку со стороны Турции и недовольство со стороны сирийских курдов.

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Война в Сирии
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