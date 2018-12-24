Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Нью-Дели, , 08:55 — REGNUM В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты «Агни-4», которая способна нести ядерную боеголовку, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что пуск был совершен 23 декабря с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Испытание «Агни-4», которая способна поражать цели на расстоянии до четырех тысяч километров, стало уже седьмым по счету.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия является формально непризнанным, но по факту официальным ядерным государством с 1998 года. Тогда была проведена серия испытательных ядерных взрывов, первая с 1974 года, когда было испытано первое индийское ядерное устройство.

В начале декабря Индия испытала баллистическую ракету «Агни-5». Её максимальная дальность полёта составляет от пяти до восьми тысяч километров, она способна нести обычную или ядерную боеголовку массой до полутора тонн.

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