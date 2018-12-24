МИД Индонезии обвинил австралийское СМИ в публикации ложных материалов

Джакарта, , 08:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии намерено принять меры против австралийского издания Saturday Paper, которое обвинило правительство страны в использовании химического оружия во время операции силовых структур на востоке Индонезии. Об этом сообщает информационное агентство Antara со ссылкой на заявление ведомства Индонезии.

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При этом подобные заявления во внешнеполитическом ведомстве страны категорически опровергли, заявив, что опубликованный материал «не имеет доказательной базы» и «вводит общественность в заблуждение».

Как подчеркнули в министерстве, Индонезия является членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не обладает таким арсеналом.

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Как сообщало ИА REGNUM, убийство рабочих, строящих дороги и мосты для индонезийского общества в Папуа, на востоке страны, стало самым серьёзным инцидентом в регионе за последние десять лет. Армия освобождения Западного Папуа в сообщении, опубликованном на странице Facebook, заявила, что она убила 24 рабочих по приказу регионального командира Экиануса Когоя. Известно, что троим рабочим удалось выжить. По меньшей мере 19 рабочих были застрелены.

В декабре были обнаружены 16 тел после массового убийства строителей.

Добавим, с тех пор как регион был включён в состав Индонезии по итогам референдума 1969 года, сепаратистские тенденции в провинции Папуа до сих пор сильны. В стране в декабре 2018 года в ходе полицейских операций, направленных на подавление демонстраций, были задержаны более 500 активистов.

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