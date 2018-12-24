Полиция Судана применила слезоточивый газ против футбольных фанатов

Хартум, , 08:25 — REGNUM Правоохранительные органы Судана распылили слезоточивый глаз против сотен футбольных болельщиков, сообщает 24 декабря Al Arabia.

Инцидент произошел после очередного матча, когда выходящие со стадиона фанаты пошли маршем по столице страны городу Хартум с призывами отставки президента Омара аль-Башира.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются уже пять дней, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек. Причиной недовольства стала трудная экономическая ситуация в стране.

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