Foreign Policy: Вывод войск США из Афганистана на руку «Талибану"* и России

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Уже какое-то время высказывались опасения, что президент США Дональд Трамп решит изменить курс и пойдет на вывод войск из Афганистана, но им сделанное недавно объявление о планах вернуть домой 7 тыс. военнослужащих потрясло многих. Подобный шаг не только станет подарком для радикалов и Москве, но и подтолкнет страну к новой фазе гражданской войны, пишет Эшли Джексон в статье для американского издания The Foreign Policy.

Прежде всего вывод войск из Афганистана сыграет на руку боевикам радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), цель которых — добиться полного вывода всех иностранных сил из страны. С другой стороны, он приведет к обострению противоречий внутри афганского правительства перед президентскими выборами 2019 года.

«Если Трамп пойдет на поспешный вывод оставшихся американских военных, не заключив устойчивой сделки, почти гарантирован постепенное начало новой и более острой фазы гражданской войны», — отметил автор.

«В созданном уходом США вакууме власти региональные игроки, такие как Пакистан и Россия, поспешат оказать поддержку афганским фракциям, как это было в начале 90 годов», — подчеркнула она, добавив, что страна может вновь превратиться в убежище для международных террористов.

Альтернативой нынешнему курсу Джексон считает возможность передать переговорный процесс третей стороне. Он будет строиться из трех аспектов: диалоге США с радикалами о выводе войск, внутриафганском диалоге о политическом устройстве страны после войны, а также оказании поддержки со стороны региональных игроков.

Напомним, до того как объявить о частичном выводе войск из Афганистана президент США Трамп заявил о том, что Вашингтон добился победы над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому из Сирии могут быть выведены американские военнослужащие.

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