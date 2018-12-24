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Приостановка работы правительства США может продлиться до начала 2019 года

Политика

Приостановка может выйти за рамки 28 декабря

Вашингтон, 24 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  Приостановка работы правительства Соединенных Штатов может продлиться до 3 января 2019 года, заявил в интервью Fox News исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

«Я считаю весьма возможным то, что приостановка выйдет за рамки 28-го (декабря) и продлится до открытия новой сессии конгресса (3 января)», — отметил Мэлвэни.

Напомним, 22 декабря федеральное правительство США и ряд государственных учреждений приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования. Глава Белого дома Дональд Трамп отказался утвердить бюджет на новый финансовый год из-за отказа представителей Демпартии включить в него расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что без финансирования строительства пограничной стены он бюджет не утвердит.

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