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ХАМАС не планирует распускать парламент по требованию Аббаса — СМИ

Политика

Решение юридически ничтожно

Рамалла , 24 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  Палестинская партия ХАМАС отклонила решения президента Махмуда Аббаса о роспуске парламента, сообщает 24 декабря Al Jazeera.

Глава Палестины потребовал выполнения решения суда о роспуске законодательного органа страны и новых выборах, которые должны пройти в течение шести месяцев.

«Решение Ааббаса о роспуске парламента не имеет под собой юридических оснований. Это решение незаконно», — говорится в заявлении ХАМАС.

Напомним, в Палестине имеют политическое влияние две партии. Помимо ХАМАС, это ФАТХ. Решение президента Аббаса демонстрирует складывающийся раскол между двумя партиями.

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