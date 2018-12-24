ХАМАС не планирует распускать парламент по требованию Аббаса — СМИ

Рамалла , 24 декабря 2018, 07:36 — REGNUM Палестинская партия ХАМАС отклонила решения президента Махмуда Аббаса о роспуске парламента, сообщает 24 декабря Al Jazeera.
Глава Палестины потребовал выполнения решения суда о роспуске законодательного органа страны и новых выборах, которые должны пройти в течение шести месяцев.
«Решение Ааббаса о роспуске парламента не имеет под собой юридических оснований. Это решение незаконно», — говорится в заявлении ХАМАС.
Напомним, в Палестине имеют политическое влияние две партии. Помимо ХАМАС, это ФАТХ. Решение президента Аббаса демонстрирует складывающийся раскол между двумя партиями.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции обвинил Нетаньяху в «гибели тысяч палестинцев»