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Макрон: «Во Франции должны царить порядок, спокойствие и согласие»

Политика

На акции протестов «жёлтых жилетов» вышли более 38 тыс. человек во Франции

Париж, 24 декабря 2018, 07:31 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на сообщение BFMTV о новом витке насилия во время парижской демонстрации «желтых жилетов», заявив, что теперь во Франции должны царить порядок, спокойствие и гармония, сообщает Le Figaro.

Глава государства заверил, что был в постоянном контакте с главой МВД Франции Кристофом Кастанером, чтобы следить за ситуацией.

«Очевидно, что будут приняты самые суровые судебные решения. Теперь должны царить порядок, спокойствие и согласие, это нужно нашей стране, ей нужны гармония и единство», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой день национальной мобилизации «жёлтых жилетов» собрал 38 600 демонстрантов, в том числе 2000 человек в Париже. Правоохранительные органы в столице задержали 179 человек, среди них подозреваемый в организации протестных акций Эрик Друэ.

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Протесты во Франции
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