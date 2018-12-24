Президент Танзании рассказал о скандале в правительстве

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:40 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули раскрыл детали скандала с заместителем министра внутренних дел страны Хамадом Масауни. Об этом сообщает газета Nipashe.

Джон Магуфули поднял данный вопрос 21 декабря в Дар-эс-Саламе на церемонии вступления в полномочия 515 кандидатов, наиболее успешно прошедших обучение на надсмотрщиков за полицейскими.

На церемонии глава государства подчеркнул, что одной из важнейших задач полиции является установление «справедливых условий» вступления в должность, так как сейчас часть полицейских получила работу по знакомству, не имея необходимых знаний и навыков для работы.

«Заместитель министра включил в список 11 своих знакомых, но они не поступили на службу, так как я узнал об этом инциденте, и я хочу, чтобы в полицию брали не своих родственников и знакомых по причине того, что им больше некуда пойти работать, — сказал президент. — Многие проблемы в полиции начинаются с трудоустройства. Некоторые из тех, кто поступает на работу, не имеют необходимых качеств для работы полицейскими. То, что на работу принимают друзей и родственников, вызвало потерю полицией верного направления».

Он также подчеркнул, что каждый, кто хочет работать в полиции, должен быть верным долгу.

Издание отмечает, что ранее заместитель министра внутренних дел страны внес в список поступающих на службу в органы полиции имена 11 своих знакомых.