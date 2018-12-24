National Interest: слова о «музейных» Ту-160 — политическое позёрство

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, сравнившего российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с «музейными экспонатами», относится к категории политического позёрства. Об этом пишет издание National Interest.

По словам авторов статьи, возраст техники не всегда отражает ее несовременность, и российские «стратеги» в ближайшем будущем будут все так же опасны, поскольку отлично подходят для выполнения своих непосредственных задач.

Эксперты напомнили, что истребители F-16 ВВС США, на сегодняшний день составляющие значительную долю парка боевых машин Соединенных Штатов, начали вступать в строй на десять лет раньше Ту-160, и эксплуатация этих истребителей будет продлена ориентировочно до 2040-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что прилетевшие в Венесуэлу самолеты Ту-160 ВКС России не несут никакой угрозы, поскольку являются «музейными экспонатами».

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Позднее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что заявление дипломата является дилетантским, поскольку уникальные самолеты не имеют сопоставимых аналогов в мире.

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