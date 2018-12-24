Профсоюзы Танзании выступают против нового закона о начислении пенсий

Додома, , 07:14 — REGNUM Профсоюз государственных служащих и работников сферы здравоохранения Танзании (TUGHE) протестует против нового закона о расчете пенсионных начислений. Об этом сообщает газета Nipashe.

TUGHE защищает интересы государственных служащих во всех министерствах, в парламенте, суде, государственных органах и агентствах, муниципальных администрациях и частных медицинских организациях в Танзании.

21 декабря генеральный секретарь профсоюза Гери Мкунда зачитал требование организации перед журналистами, заявив, что положения закона об общественных фондах не учитывает интересы всех рабочих.

Он сказал, что в соответствии с новым законом члены бывших фондов LAPF и PSPF при уходе на пенсию понесут 4 основных убытка.

Во-первых, размер пенсии уменьшится на 6,9% ежегодно. Во-вторых, единоразовая выплата пенсии уменьшится на 62,5%. В-третьих, генеральный секретарь также добавил, что если ушедший на пенсию умрет почти сразу после выхода на пенсию, то ему выплатят лишь половину рассчитанной на 12,5 лет пенсии, а его родственникам выплатят лишь 40% за три года.

«Из-за этого в фондах останется большой объем средств, который пенсионер мог бы получить сразу после выхода не пенсию, если бы единоразовая выплата осталась 50%», — отметил Мкунда.

Он добавил, что, в-четвертых, новый закон также уменьшит последнюю зарплату служащих. По новым правилам она составит среднюю зарплату за последние 3 года службы, вместо средней зарплаты за 10 лет.

Мкунда рассказал, что государственные служащие надеются на изменение правила о единоразовой выплате и составление лучшего закона, который хотя бы мог дать им время подготовиться к изменениям.

Генеральный секретарь TUGHE поддержал предложение объединения профсоюзов (TUCTA) о том, что правительству и профсоюзам следует вернуться к столу переговоров.

Напомним, с момента принятия нового закона об общественных фондах новый порядок пенсионных выплат оспаривали многие представители общественных групп, в том числе и разные профсоюзы — профсоюз работников районных администраций (Talgwu), профсоюз учителей (CWT), профсоюз преподавателей высшей школы (THTU) и профсоюз работников в сфере строительства и путей сообщения (Cotwu).

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