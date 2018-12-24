Кто оплачивает украинские провокации: Радио REGNUM

Москва, 24 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- На шахте в Соликамске погибли девять человек;
- О переброске танков ВСУ в Донбасс сообщают в ЛНР;
- В Совфеде считают, что США откупились от Украины;
- Снизить тарифы для отмены роуминга призывает Белоруссию Минцифры России;
- Президент Украины подписал закон о переименовании канонической УПЦ.
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Читайте ранее в этом сюжете: Вывод американских войск из Сирии – кто кем манипулирует: Радио REGNUM