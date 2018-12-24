Понедельник, 24 Декабря 2018 года
08:24:44 МСК

Кто оплачивает украинские провокации: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Кто оплачивает украинские провокации: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 24 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1004.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывод американских войск из Сирии – кто кем манипулирует: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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