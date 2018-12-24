В Белом доме исключили отмену решения Трампа об уходе из Сирии

Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Отставка главы Пентагона и других высокопоставленных чиновников не отразится на решении президент США Дональда Трампа вывести из Сирии американские войска. Об этом заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани, передает телеканал ABC.

Малвани исключил другое решение Трампа в вопросе об уходе из Сирии. Он отметил, что президент США изначально заявил о нежелании навсегда оставлять американские силы в Сирии.

Речь идет об итоге двух лет работы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии. Он подчеркнул, что террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесено мощное поражение, поэтому окончательно справиться с боевиками предстоитТурции и другим странам Ближнего Востока.

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