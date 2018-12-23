Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

Москва, , 23:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии выразил соболезнования главе страны Джоко Видодо. Об этом сообщает в воскресенье, 23 декабря, пресс-служба Кремля.

«Примите (президент Индонезии Джоко Видодо) глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями цунами», — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что скорбь дружественного народа Индонезии разделяют в Российской Федерации. Российский лидер также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цунами обрушилось на побережье Индонезии 23 декабря 2018 г. По последним данным, в результате удара стихии погибли более 220 человек.

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