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Эрдоган рассказал о продуктивном разговоре с Трампом

Политика

Лидеры двух стран условились усилить взаимодействие по ряду направлений

Эрдоган рассказал о продуктивном разговоре с Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рэджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Анкара, 23 декабря 2018, 22:26 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели продуктивный телефонный разговор. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил сам турецкий лидер.

«Мы провели продуктивный телефонный разговор с президентом США», — отметил Эрдоган.

По его словам, лидеры двух стран условились усилить взаимодействие по ряду направлений, включая экономические отношения и ситуацию в Сирии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить комплексы С-400 после приобретения, чтобы смягчить конфликт с США из-за импорта у Москвы.

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Турция и США
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