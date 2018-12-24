«Курилы наши!» — на Сахалине митингуют

Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM Более 300 человек собрались в субботу, 22 декабря, на площади Победы города Южно-Сахалинска, чтобы выразить протест против возможной передачи ряда Курильских островов Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Этот митинг собрал в два раза больше людей, чем прошедший неделей ранее, также в нём, помимо организаторов из КПРФ, приняли участие представители других партий и движений: «Партии Дела», сахалинского отделения ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России) и других. Выступали и рядовые участники митинга, полностью поддержавшие основной тезис всех выступающих, а именно — у Японии нет права претендовать на острова Курильской гряды.

По мнению одного из спикеров, главы Сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергея Пономарёва, «нам говорят, что декларация 1956 года (Совместная советско-японская, или Московская декларация, прекратившая состояние войны между странами и зафиксировавшая согласие СССР передать Японии острова Шикотан и Хабомаи — прим. ИА REGNUM ), дескать, ратифицирована парламентом. Ничего подобного — ратификацию проводил не Верховный совет, а Президиум Верховного совета». При этом, если рассматривать ситуацию с юридической точки зрения, тогда были нарушены Конституции СССР и РСФСР, поскольку в них было прописано, что изменение территорий может происходить только с согласия союзных республик, подчеркнул Пономарёв.

«Неслучайно нынешняя власть стала удалять из правовой базы документы советского периода. Мирный договор (который так и не был официально заключён между СССР и Японией после Второй мировой войны — прим. ИА REGNUM ) не нужен в мирное время, потому что войны нет. А единственное его условие, которое мы должны будем выполнить — передать земли другому государству», — указал Пономарёв.

«Партию Дела» (от которой, к слову, выдвигался в 2017 году в областной парламент Сергей Пономарёв) представлял член её федерального совета, известный писатель Максим Калашников. Он обратил внимание присутствующих:

«Разные мы иногда по политическим взглядам, но вот Курилы нас всех объединили. Торговать своей землёй нельзя, какими бы соображениями это не диктовалось. Безусловно, наша партия считает, что вопрос о передаче Курильских островов должен быть исключён».

Калашников также отметил, что никто из первых лиц государства не заверяет прямо, что острова переданы не будут.

«Они должны сказать, что декларация 1956-го года не действует, потому что в 1956-м году был совсем другой мир, — подчеркнул Калашников. — Был великий и могучий Советский Союз, а сейчас ситуация гораздо более сложная. Начинать переговоры нужно с чистого листа и спросить: японцы, вы согласны с тем, что Курилы наши? Нет? Ну, тогда мы не будем заключать мирный договор».

Своё выступление представитель «Партии Дела» завершил словами «Слава России!»

От организаторов митинга, коммунистов, выступали депутат Государственной думы Алексей Корниенко и депутат Сахалинской областной Думы Светлана Иванова. Корниенко напомнил присутствующим о другом вопросе, занимающем сахалинцев — подписание акта капитуляции Японии 2 сентября 1945 года (общественность острова, в частности, Сергей Пономарёв, выступает за объявление этого дня официальным праздником — Днём победы над милитаристской Японией). Корниенко поддержал тезис Пономарёва о том, что в мирное время бессмысленно заключать мирный договор — путём подписания акта Япония согласилась на все условия СССР, а именно — закрепление за советской стороной территорий Южного Сахалина (принадлежавшего до этого японцам) и Курильских островов.

Представитель ПДС НПСР на Сахалине Сусанна Адрова согласилась с Максимом Калашниковым в том, что благодаря возникшему Курильскому вопросу «мы сейчас вместе, обнявшись. Национально патриотические силы России, в который входят 19 организаций (в том числе и «Партия Дела») выпустили резолюцию о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться — Курилы наши!»

Свою резолюцию представили и организаторы митинга 22 декабря — в ходе всей акции у участников собирали за неё подписи. Подписанты требуют «исключения из повестки российско-японских переговоров тематики так называемого «мирного договора»; законодательного перехода в отношениях со странами, не желающими заключать договоры о территориальном разграничении, от концепции договорных границ к концепции исторически сложившихся границ; в случае подготовки изменений Конституции Российской Федерации предусмотреть воспроизведение в ней конституционной нормы, содержащейся в пункте 8 Декларации о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. и гласящей, что «территория России не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума»; возрождения празднования Дня Победы над Японией, учрежденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года», а также исполнения ряда других пунктов резолюции.

Помимо курильского вопроса обсуждались на митинге и возникшие в последнее время слухи об объединении Сахалинской области и Приморского края. Но если на властном уровне об этом говорят уклончиво (как, например, бывший губернатор Сахалина и нынешний Приморья Олег Кожемяко заявлявший, что «этот вопрос может появиться в повестке дня, но при этом должны быть оценены все положительные и, возможно, отрицательные факторы такого объединения»), то участники митинга высказались решительно против. Вместо этого, как заявил один из выступавших, нужно переименовать регион в Сахалинско-Курильскую область и раз и навсегда решить все территориальные споры.