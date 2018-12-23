Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Исполняющим обязанности министра обороны США в ближайшее время станет Патрик Шанахан. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

По его словам, Шанахан, занимавший ранее пост заместитель министра обороны США, вступит в должность с 1 января 2019 года.

«У Патрика множество достижений… — написал Трамп. — Он будет великолепен!»

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 г. глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку. По его словам, он освободит пост к концу февраля 2019 года.

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