Трамп о переговорах с Эрдоганом: «Долгий и продуктивный разговор»

Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написал сам глава Белого дома США на странице в соцсети Twitter.

«У меня был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом», — написал Трамп.

По его словам, лидеры двух стран обсудили вывод войск США из Сирии, борьбу с международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также торговлю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что США, которые якобы «победили» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ближайшее время выведут свои войска из Сирии.

Читайте также: Спецпредставитель США по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подал в отставку

А также: Об уходе из Сирии Трамп объявил после разговора с Эрдоганом — СМИ