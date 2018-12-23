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Трамп о переговорах с Эрдоганом: «Долгий и продуктивный разговор»

Политика

Лидеры двух стран обсудили вывод войск США из Сирии

Вашингтон, 23 декабря 2018, 20:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написал сам глава Белого дома США на странице в соцсети Twitter.

«У меня был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом», — написал Трамп.

По его словам, лидеры двух стран обсудили вывод войск США из Сирии, борьбу с международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также торговлю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что США, которые якобы «победили» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ближайшее время выведут свои войска из Сирии.

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