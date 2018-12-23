Уроки возрождения армянской и еврейской государственности

Гайк Котанджян, , 20:22 — REGNUM

Недавно заявлено об упразднении министерства диаспоры — состоялся митинг протеста его сотрудников. При этом специалисты миндиаспоры высказывали готовность совершенствовать работу ведомства с Диаспорой, равняясь на оглашенные новыми властями приоритеты в отношении лучшего изучения уроков армянской Диаспоры и международного опыта с целью совершенствования единой системы мирового армянства.

Буквально за несколько дней до роспуска миндиаспоры мне было предложено выступить с докладом на конференции «От национальных катастроф к возрождению государственности» еврейской общины Армении и Международного общественного форума «Армения-Израиль, Израиль-Армения», проведенной в Ереване в связи со 100-летием создания Республики Армения и 70-летием создания Государства Израиль.

Вместе с заявлением о ликвидации министерства диаспоры в Дилижанском колледже UWC и.о. премьера Армении г-н Пашинян затронул вопросы оптимизации и повышения эффективности государственного управления, в том числе отношениями Армения-Диаспора. Публикация основных идей моего доклада преследует цель провлечь внимание новых властей и общественности Армении к стратегической важности адаптации к специфике Армении уроков ее сотрудничства с Диаспорой и лучшего мирового опыта взаимодействия государств со своими диаспорами.

Имея опыт успешного сотрудничества с лидерами армянских общин всех армянонаселенных штатов США и Канады с созданием в результате сбора диаспорских средств Института национальных стратегических исследований Армении, в последние годы я выбрал для стажировок — после периодических стажировок в США, Европе и КНР — Израиль. Данный выбор был сделан в связи с сопоставимостью уровня угроз потери государственности Израиля и Армении и повторения геноцида в отношении их народов. Особое внимание было уделено урокам систем мирового еврейства и мирового армянства со спецификой сотрудничества их национальных государств и диаспор.

Считая взамен принципиального совершенствования миндиаспоры его роспуск шагом, противоречащим приоритетам системной консолидации всемирного армянства, я пригласил бы внимание экспертов к подобной принципиальной ошибке, допущенной ранее в выборе модели обустройства государства, как фундамента институционального обеспечения эффективности системы безопасности государства. Замечу, что Израиль со своим специфическим парламентским обустройством власти выиграл 7 войн, являясь образцом успешной локализации преимуществ глобализационной динамики — с сохранением национальной идентичности, развитием экономики и социальной сферы на базе продвинутых высоких технологий.

В начале своего доклада на недавней армяно-израильской конференции я начал со ссылки на Глобальный форум «Против преступления геноцида», стартовавший 9 декабря, когда весь просвещенный мир отмечал Международный день памяти жертв геноцидов. Важно отметить, что Глобальный форум «Против преступления геноцида» в Ереване был организован в годовщину юбилеев возрождения национальной государственности армянского и еврейского народов — 100-летия Республики Армения и 70-летия Государства Израиль.

Эти юбилеи объединяет беспрецедентное — в масштабах всего человечества — сходство в способе политического реагирования наших двух древних народов на национальные катастрофы, поставившие под вопрос их существование. И эту беспрецедентность наши народы вписали в ново-новейшую политическую историю тем, что они совершили подвиг воссоздания своей государственности в ответ на Геноцид армян в Османской империи и Холокост — в отношении евреев Европы.

Майские победы 1918-го года армянского народа позволили по итогам Первой мировой войны, наперекор судьбе, восстановить государственность на небольшой части исторической территории Армении. Образование Республики Армения ознаменовало собой восстановление армянской государственности спустя пять с половиной веков после падения Киликийского армянского государства (1375 год). И именно первая Республика Армения создала политико-правовые и институциональные основы для создания нынешней республики.

В одном ряду исторических свершений ХХ века с возрождением государственности армянского народа в 1918 году находится судьбоносный подвиг еврейского народа по декретированию Государства Израиль после двух тысяч лет рассеяния по миру — в ответ на Холокост. Решение мирового еврейства о создании своего государства по завершению Второй мировой войны объясняется тем, что ни одно государство, как и в случае с армянским народом, не оказалось в состоянии обеспечить защиту естественного права на жизнь еврейского народа. В результате 14 мая 1948 года во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН была реализована мечта доктора Герцля о воссоздании Государства Израиль как духовного центра еврейского народа, из которого должна исходить эманация возрожденной еврейской культуры в широком смысле, включая продвинутые образование и науку, а также достижения научно-ориентированного технологического прогресса.

Сходство между приоритетами политических элит армянского и еврейского народов отразилось в ценностной и политико-правовой нацеленности обоих государств на продвижение демократии, в связи с чем и Республика Армения 100 лет назад, и Государство Израиль 70 лет назад были провозглашены парламентскими республиками.

Примечательно, что несколько лет назад протокольным решением совместного заседания парламентских групп дружбы Национального собрания и Кнессета был создан форум «Армения-Израиль, Израиль-Армения», который стал общественной платформой для консультаций между профессионалами и их организациями наших двух стран. По согласию сторон форум был призван осуществлять свою деятельность через неправительственные организации с целью налаживания диалога между профессиональным группами в тех разделах жизнедеятельности, которые отражают интересы сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, информации и разнопрофильного бизнеса.

Поиск нашим форумом областей возможного пересечения взаимных интересов в ряде сфер жизнедеятельности Армении и Израиля содействовал подготовке почвы для старта межправительственных сношений в сферах транспорта, связи и информационных технологий, а также сельского хозяйства. Начало этому было положено визитом в прошлом году в Ереван члена Кнессета и министра регионального сотрудничества Израиля многоуважаемого доктора Цахи Ханегби с обсуждением в соответствующих министерствах Армении перспектив двустороннего делового сотрудничества.

Интерес к теме эффективности парламентской модели обустройства власти в Армении, как мы знаем, активизировался в период предизбирательной пропаганды, сопровождавшей досрочные выборы в Национальное собрание. В связи с этим считаю долгом отметить большую помощь, оказанную мне моими израильскими коллегами в изучении парламентской модели обустройства власти в Государстве Израиль. Речь идет о результатах моих стажировок в Израиль по адаптации парламентской модели Израиля к особенностям Армении на основе изучения уроков Еврейского парламентского государства в решении стратегических задач по инновационному развитию общества и гарантированию национальной безопасности в условиях вызовов существованию Израиля. Особое внимание уделялось эффективности взаимодействия Государства Израиль с диаспорой в интересах успешно развивающейся целостной системы мирового еврейства.

Возвращаясь к 70-летию возрождения еврейского государства, я обращаю внимание коллег на мудрость его создателей, воздвигших Израиль практически в пустыне, в процессе Войны за независимость в 1947—1949 годах еврейского населения с численностью не более 700 тысяч человек одновременно с семью соседними государствами. Мудрость решения в пользу парламентской модели имела целью создание благоприятных условий для формирования в условиях демократического соперничества такой квалифицированной политико-партийной среды, которая бы выдвигала наиболее талантливых деятелей в политические элиты и лидеры Израиля. Именно поэтому в течение 43 лет, начиная с Кнессета 1-го созыва, избранного в январе 1949 года, через полгода после декларации о создании Государства Израиль и до выборов в 13-й Кнессет в 1992 году избирательный порог прохождения в Кнессет составлял лишь 1%. Итак, столь низкий барьер прохождения политических партий в израильский парламент был предложен стратегически дальновидными основателями парламентского Государства Израиль.